تأهل منتخب الإمارات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي عن تأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، والوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر أواخر العام الجاري، وذلك بعد ساعات من الجدل المثار حول تأهل "أبيض الناشئين" عقب تعادله مع نظيره منتخب فيتنام 1-1، في مباراتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وأثير الجدل بسبب عدم وضوح حسابات التأهل إلى الدور التالي من البطولة في حال تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، حيث تساوت منتخبات الإمارات واليابان وأستراليا برصيد 4 نقاط لكل منها، بعد فوز أستراليا على المنتخب الياباني 3-2، في مباراتهما على ملعب استاد عكاظ في الطائف مساء اليوم أيضاً، لتنهي اليابان مشوارها في المجموعة باعتلاء الصدارة برصيد 4 نقاط، وتليها بفارق الأهداف الإمارات وأستراليا، فيما حلّت فيتنام في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وكان المنتخب الفيتنامي قد امتلك أفضلية هجومية واضحة أمام منتخبنا في الشوط الأول، وتألق حارسنا محمد ناصر في التصدي لفرصة خطيرة في الدقائق الأولى، لكنه فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من هوانغ ترونغ من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباكه معلنة عن هدف للمنتخب الفيتنامي في الدقيقة 23.

وتطور الأداء الهجومي لمنتخبنا في الشوط الثاني، وأنقذ الحارس الفيتنامي مرماه بصعوبة من تسديدة لاعبنا مايد عادل في أخطر فرص منتخبنا الوطني في الدقيقة 51، ومن فرصة ثانية بقدم لاعبنا سالم عصام في الدقيقة 62، وأثمر ضغط منتخبنا عن هدف التعادل في الدقيقة 87، بكرة رأسية من هزاع فيصل، بعد ركلة حرة جانبية تسببت في ارتباك دفاعات فيتنام، ولم تشهد المباراة أي تعديل في النتيجة لتنتهي بالتعادل بين الفريقين.