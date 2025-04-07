تعادل سلبي تاريخي بين شباب الأهلي والعين في قمة الجولة 20 لدوري المحترفين

انتهت قمة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل بين شباب الأهلي وضيفه العين دون أهداف، على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ليكون التعادل السلبي الأول بين الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، ويرفع "الفرسان" رصيدهم إلى 49 نقطة، ويعززوا صدارتهم لجدول ترتيب الدوري، فيما وصل العين إلى 30 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في انطلاقة المباراة، قبل أن يتحرر العين هجومياً، ويضيع بلاسيوس فرصة سهلة للعين في الدقيقة 7، وتهيأت الكرة أمام لابا كودجو في الدقيقة 17، ليواجه حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر، وتدخلت تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للعين في الدقيقة 23، واستدعت حكم الساحة أحمد سالم خلفان، الذي قرر إكمال اللعب.

وتكررت أخطاء دفاع شباب الأهلي في الدقيقة 28، لتصل الكرة إلى لابا كودجو الذي انطلق ودخل منطقة الجزاء، ولكنه سقط دون تدخل من مدافعي "الفرسان"، لتضيع فرصة أخرى خطيرة من لاعبي العين الذين واصلوا مسلسل إهدار الفرص السهلة، لتبقى الشباك نظيفة حتى صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتألق حمد المقبالي مع انطلاقة الشوط الثاني في تحويل تسديدة يحيى نادر إلى ركلة ركنية بصعوبة في الدقيقة 47، وأضاع إيريك فرصة أخرى للعين في الدقيقة 53، بعدما لعب كرة مرتدة من المقبالي إلى خارج الملعب وهو على بعد خطوات من مرمى "الفرسان"، وتصدى خالد عيسى حارس العين لأخطر فرص شباب الأهلي من رأسية سردار أزمون في الدقيقة 61، وعاود المقبالي تألقه وحول تسديدة العيناوي كاكو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 64، وتبادل بعدها الفريقان السيطرة والهجمات الخطيرة دون زيارة للشباك التي بقيت نظيفة حتى نهاية المباراة.