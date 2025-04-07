الوصل يقسو على الجزيرة بفوز تاريخي ويتقدم للمركز الرابع في جدول الدوري

حقق الوصل فوزاً كاسحاً على مضيفه الجزيرة بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق المتوسط، تفوق خلالها الوصل الذي واصل نتائجه الإيجابية وحقق أكبر فوز له على الجزيرة في تاريخ لقاءات الفريقين بالمنافسة، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة ومتقدماً للمركز الرابع في جدول الترتيب على حساب مضيفه الذي تراجع إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة.

وتميزت المواجهة بالطابع الهجومي الذي عكس رغبة كل فريق في النيل من الشباك وتحقيق الفوز، وترجم "الإمبراطور" جهوده سريعاً بإحراز الهدف الأول عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 7، والذي فرض بعده سيطرته وأجبر الجزيرة على التراجع إلى المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة لتعديل النتيجة، ولاحت عدد من الفرص للفريقين قبل أن يضيف الوصل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة جوناتاس سانتوس.

وتواصلت المباراة في الشوط الثاني بشكل أكثر حماساً وسط هجمات متبادلة، مع محافظة الوصل على تفوقه، حتى تمكن مهاجمه جواو بيدرو من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع والشخصي الثالث له بتسديدة قوية في سقف المرمى عند الدقيقة 73، وتبعه البديل طحنون الزعابي بإحراز الهدف الخامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80، وحافظ بعده الوصل على أفضليته حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز كبير للوصل وخسارة قاسية وغير متوقعة للجزيرة.