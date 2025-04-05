تعادل البطائح وعجمان يثبت موقعيهما في ترتيب دوري المحترفين

تعادل البطائح وضيفه عجمان 1-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد مساء اليوم، في ختام ثاني أيام الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين. وافتتح البطائح التسجيل في الدقيقة 26 برأسية أناتولي، وتعادل عجمان في الدقيقة 53 بتسديدة ليذييري سيلفا، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة، ويصل عجمان إلى 26 نقطة، ويظل في المركز التاسع، والبطائح إلى 20 نقطة، ويستقر في المركز الثاني عشر.

وجاء الأداء متكافئًا في الشوط الأول، مع تبادل للهجمات دون تشكيل خطورة حقيقية حتى الدقيقة 26، عندما لعب عزيز غاييف كرة عرضية بالمقاس، وقابلها أناتولي بكرة رأسية جميلة مسجّلًا هدفًا للبطائح، ورد القائم الأيسر لمرمى عجمان في الدقيقة 34 تسديدة قوية من ألفارو أوليفيرا، لينقذ فريقه من هدف ثانٍ للبطائح.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أنقذ علي الحوسني حارس عجمان مرماه من فرصتين خطيرتين للبطائح، وألغى حكم الساحة بدر بوجمهور هدفًا سجله أناتولي في الدقيقة 50، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد الثاني محمد المازمي. وأدرك عجمان بعدها التعادل في الدقيقة 53، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم ليذييري سيلفا، ولم تسفر محاولات الفريقين في الدقائق التالية عن تغيير النتيجة، ليبقى التعادل قائمًا حتى صافرة النهاية.