خورفكان يواصل الانتفاضة ويصل إلى 30 نقطة على حساب دبا الحصن

واصل خورفكان انتصاراته في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، محققًا فوزه التاريخي الخامس على التوالي، والذي جاء على حساب مضيفه دبا الحصن بهدف أحرزه طارق تيسودالي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح مباريات الجولة 20 من المنافسة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة متقدمًا إلى المركز السادس، ويؤزم موقف مضيفه الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر "قبل الأخير".

وجاء أداء الفريقين في الشوط الأول أقل من التوقعات، مع أفضلية خورفكان في الدقائق الأولى التي نجح خلالها في التقدم الهجومي والضغط على مضيفه، ومع تقدم دقائق اللعب تحسن أداء دبا الحصن الذي أعاد تنظيم صفوفه وتمكن من بناء الهجمات بحثًا عن هدف التقدم، لكن غابت الفرص الخطرة تمامًا عن مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر احتسب قاضي الجولة ركلة جزاء لمصلحة خورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو، نفذها أيلتون فيليبي ونجح سهيل عبد الله، حارس "الحصناوي"، في التصدي لها وإنهاء الحصة الأولى بالتعادل السلبي.

وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني، ببداية قوية لخورفكان الذي ضاعف من اعتماده على الشق الهجومي، ولاحت له بعض الفرص التي تعامل معها دفاع صاحب الأرض بشكل جيد، وبعد عدة محاولات، تمكن طارق تيسودالي مهاجم خورفكان من وضع فريقه في المقدمة بهدف من تسديدة متقنة في الدقيقة 61، والذي أعقبه تحسن في مستوى دبا الحصن الذي اندفع هجوميًا لتعديل النتيجة، وسط صمود لدفاع "النسور" ومحاولاته الهجومية لتعزيز التقدم.

وفي الجزء الأخير، نشط الفريقان لبلوغ الشباك مع إجراء عدة تبديلات في صفوفهما، ولكن دون تغيير في النتيجة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.