شباب الأهلي يجتاز الوصل ويتأهل للقاء الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة

ضرب شباب الأهلي موعدًا مع الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه في لقاء الدور نصف النهائي على الوصل بهدف دون مقابل، سجله يوري سيزار في الدقيقة 91، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر مساء اليوم، ضمن الدور قبل النهائي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وشهدت طرد ماجد سرور لاعب الوصل في الدقيقة 72.

بدأ شباب الأهلي المباراة بأسلوب هجومي، وقابله الوصل بحذر دفاعي وتراجع إلى نصف ملعبه. وأطلق يوري سيزار، مهاجم "الفرسان"، أولى التسديدات القوية في الدقيقة 7، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى "الإمبراطور"، الذي بدأ في التحرر التدريجي من الحذر الدفاعي انطلاقًا من الدقيقة 15.

لعب الوصل هجمة مرتدة في الدقيقة 22، ووصلت الكرة إلى فابيو دي ليما، الذي لعبها ساقطة داخل منطقة الجزاء، وقابلها كايو كانيدو برأسية مرت بجوار القائم.

وتألق محمد الوالي، حارس الوصل، في التصدي لأخطر فرص الشوط الأول، عندما تصدى لتسديدة قوية من يوري سيزار بعد توغله بمهارة عالية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32، ثم تصدى لتسديدة كوان سانتوس القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39، وكرة رأسية قوية من سعيد عزت الله، وحولها إلى ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.

بينما أضاع عبد الرحمن صالح أخطر فرص الوصل، عندما هيأ الكرة على صدره وسددها مباشرة في الشباك الجانبية لمرمى حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، في الوقت بدل الضائع أيضًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل شباب الأهلي أداءه الهجومي الضاغط مع انطلاقة الشوط الثاني، فيما واصل محمد الوالي تألقه وتصدى لفرصة هدف من ريكيلمي في الدقيقة 49، وحول الكرة إلى ركلة ركنية، لعبت وقابلها سردار أزمون برأسية علت عارضة مرمى الوصل.

وخرج بعدها ريكيلمي مصابًا، ونزل بدلاً منه ماتيوس ليما في الدقيقة 52. وزاد "الفرسان" من ضغطهم الهجومي، واستمر الوالي في تألقه اللافت محافظًا على نظافة شباكه.

وطُرد ماجد سرور، لاعب الوصل، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، ما منح "الفرسان" فرصة السيطرة الميدانية أمام تراجع الوصل، الذي حاول استهلاك الدقائق الأخيرة في محاولة لإنهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وحول الوالي تسديدة قوية مفاجئة من كوان سانتوس إلى ركلة ركنية لشباب الأهلي في الدقيقة 80، وأبعد المدافع رودريغو وحارس الوصل فرصة هدف من أمام يوري سيزار في الدقيقة 86.

وتصدى الوالي مجددًا، في أداء تاريخي، لتسديدة سيزار في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

لعب الفريقان وقتًا إضافيًا على شوطين، وخطف يوري سيزار هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى، بعدما وصلته كرة خلف المدافعين، فانطلق وواجه الوالي، ووضع الكرة بعيدًا عن يديه في الشباك.

وحاول الوصل العودة في المباراة، وسجل هدفًا في الدقيقة 110، ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبذلك، يتأهل شباب الأهلي للمباراة النهائية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ليلتقي مع الشارقة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في موعد يحدد لاحقًا. وستكون تلك المواجهة السابعة بين الفريقين هذا الموسم، وفرصة أمام الطرفين لفض الاشتباك بينهما على صدارة قائمة الأندية الأكثر فوزًا باللقب، برصيد 10 مرات لكل منهما.