الشارقة إلى نهائي أغلى البطولات بثلاثية في مرمى الجزيرة

تأهل الشارقة إلى نهائي (أغلى البطولات) كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه 3-1 على منافسه الجزيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعد مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين. وسيقابل في النهائي الفائز من مباراة شباب الأهلي والوصل. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يصل فيها الشارقة إلى نهائي البطولة الغالية في تاريخه.

بادر الجزيرة بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني رامون ميريزا في الدقيقة 29، وعادل للشارقة البديل الهولندي تايرون كونراد في الدقيقة 76. وفي الشوطين الإضافيين، تألق كايو لوكاس ليحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 104 و109.

الشوط الأولوبرغم أن الجزيرة دخل أجواء المباراة متأخرًا، تاركًا السيطرة والمحاولات الهجومية للشارقة خلال ثلث الساعة الأول من المباراة، فإن أبناء المدرب عموتة نجحوا في التقدم بهدف. وبعد ذلك بدا فخر أبوظبي أفضل حالًا، وصنع عدة فرص عن طريق كل من كيبانو ونبيل فقير، وضاعت له أكثر من فرصة أبرزها تسديدة محمد رمضان التي مرت بجوار القائم، فيما تألق دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس في التصدي لمحاولات جزراوية أخرى.

وبالمقابل، حاول الشارقة العودة للمباراة وقاد عدة هجمات عن طريق كامارا وكايو لوكاس وتاعرابت، لكنه اصطدم بجدار دفاعي قوي للجزيرة، الذي برع لاعبوه في التمركز بوسط الملعب ولعبوا بتركيز عالٍ، خصوصًا في حال فقدان الكرة والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون رد.

الشوط الثانياندفع لاعبو الشارقة للهجوم في بداية شوط اللعب الثاني، وتعددت محاولاتهم لإدراك التعادل والعودة للمباراة من جديد، ولكن عابهم التسرع وعدم التركيز في إنهاء الهجمة كما ينبغي. بينما تلقى الجزيرة ضربة موجعة بخروج قلب الدفاع خليفة الحمادي مصابًا بعد مرور ربع ساعة فقط من هذا الشوط.

وسدد كايو لوكاس من مسافة بعيدة، لكن الحارس خصيف حول الكرة إلى ركنية لم يستفد منها لاعبو الشارقة.

وترقب البديل الهولندي تايرون كونراد كرة عرضية من ركلة زاوية، ليحولها بضربة رأسية رائعة في المرمى، مسجلًا هدف التعادل، لينتهي الزمن الرسمي بالتعادل بهدف لمثله، ويذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم الأمور، حيث أضاف الشارقة الهدفين الثاني والثالث.