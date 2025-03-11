النصر يخسر من القادسية بركلات الترجيح ويودع دوري أبطال الخليج

خسر النصر من القادسية الكويتي بركلات الترجيح 4-3 في إياب نصف النهائي الذي جمعهما الليلة على استاد محمد الحمد بالعاصمة الكويتية الكويت.

وانتهى زمن المباراة الأصلي والشوطان الإضافيان بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد، علمًا بأن القادسية فاز بهدف نظيف الأسبوع الماضي على استاد آل مكتوم بدبي.

وتقدم النصر بثنائية نظيفة سجلها ماتيوس أوليفيرا وسمير مميشيفيتش في الدقيقتين 16 و56، ثم قلّص بدر المطوع الفارق في الدقيقة 77، واستمر تقدم النصر في الشوطين الإضافيين 2-1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت النتيجة لصالح القادسية، بعدما أضاع الهولندي ليروي فير، وغوستافو أليكس، وسمير مميشيفيتش من جانب النصر.

ضغط النصر على دفاع القادسية منذ البداية، واستحوذ على الكرة لكنه لم يخلق فرصًا حقيقية، فيما لعب الفريق الكويتي بحذر في الدفاع، واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل بدورها خطرًا حقيقيًا على مرمى النصر. ولم ينتظر العميد كثيرًا، حيث نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 من رأسية البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، ليجبر القادسية على تغيير طريقة لعبه والنزول بثقله إلى الهجوم، وهدد مرمى العميد ببعض الفرص الخطرة التي تألق أحمد شمبيه في التصدي لها، أبرزها تسديدة إسماعيل خافي ورأسية مهدي بن رحمة. واستمر اللعب سجالًا بين الفريقين حتى انتهاء الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني، استحوذ النصر على الكرة، حيث فرض لاعبوه هيمنتهم في وسط الملعب، وكثّفوا محاولاتهم الهجومية لاختراق دفاع القادسية، وبعد ضغط متواصل، تمكن البوسني سمير مميشيفيتش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وكثّف القادسية محاولاته الهجومية، وأوجد العديد من الفرص التي جاء منها هدف تقليص الفارق بواسطة البديل بدر المطوع في الدقيقة 77، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، ثم إلى ركلات الترجيح.