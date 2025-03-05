تعادل إيجابي بين شباب الأهلي والشارقة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تعادل شباب الأهلي وضيفه الشارقة 1-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد مساء اليوم، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. وافتتح شباب الأهلي التسجيل بهدف سردار أزمون في الدقيقة 46، وتعادل الشارقة بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 68، في مباراة جاءت متوسطة المستوى، وغلب عليها الحذر الدفاعي والأداء التكتيكي من قبل الفريقين.

طغى الحذر الدفاعي على أداء الفريقين، وتعددت الأخطاء الفردية للاعبين، مما أثر سلبًا على المستوى، وغابت الخطورة الحقيقية، باستثناء فرصتين للشارقة. جاءت الفرصة الأولى عندما تقدم خالد الظنحاني من الجانب الأيمن في الدقيقة 39، ولعبها عرضية أرضية، وأبعدها دفاع شباب الأهلي، لتصل إلى حارس مرماهم حمد المقبالي بعد أن تجاوزته. أما الفرصة الثانية، فكانت عندما وصلت الكرة إلى عثمان كمارا، وسددها، إلا أن مدافع "الفرسان" أبعدها قبل تجاوزها خط المرمى، وذلك في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن شباب الأهلي من تسجيل هدفٍ في الدقيقة 46، عن طريق سردار أزمون، بعد تمريرة بينية وصلته خلف مدافعي الشارقة من زميله سعيد عزت الله من منطقة وسط الملعب. وأضاع لوان بيريرا في الدقيقة 52 فرصة هدف للشارقة، بعدما سدد كرة رأسية لكايو لوكاس مرتدة من حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي. كما سدد مؤنس دبور كرة ضعيفة لشباب الأهلي في الدقيقة 66، بين يدي عادل الحوسني، حارس الشارقة.

وأدرك الشارقة التعادل في الدقيقة 68، بعدما ضغط عادل تاعرابت على دفاع شباب الأهلي، واستخلص الكرة ومررها إلى كايو لوكاس، الذي سددها قوية في شباك "الفرسان". وهدأ الأداء من الفريقين في الدقائق التالية نتيجة ازدياد الحذر الدفاعي، حرصًا على عدم تلقي هدف ثانٍ، لتنتهي المباراة بالتعادل. وسيكون الحسم في لقاء الإياب يوم 12 مارس الجاري، على ملعب استاد الشارقة.