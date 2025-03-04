خسارة قاسية للنصر في ذهاب دوري أبطال الخليج

تلقى النصر خسارة قاسية في عقر داره، بهدف دون رد من القادسية الكويتي، مساء اليوم، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج، ما يعقد مهمته في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الكويت. ولعب النصر بـ 10 لاعبين منذ الشوط الأول بسبب طرد علي مبخوت.

نزل النصر بثقله إلى الهجوم منذ البداية، وأوجد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، أبرزها عن طريق علي مبخوت في الدقيقتين 11 و15. في المقابل، اعتمد القادسية على الهجمات المرتدة، لكنه لم يخلق فرصًا خطرة أمام المرمى. وفي الوقت الذي كان فيه النصر متحكمًا في المباراة، رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه علي مبخوت بسبب اعتدائه بالمرفق على مدافع القادسية في الدقيقة 23، ليضع فريقه في ورطة، في ظل غياب المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بداعي الإصابة. كما أن الطرد غير مسار الأحداث في المباراة ومنح الأفضلية للفريق الكويتي، الذي تمكن من افتتاح التسجيل بواسطة إسماعيل خافي في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني، قام ألفريد شرودر، مدرب النصر، بتغيير بعض مراكز اللاعبين، وأشرك البوسني سمير مميشيفيتش في وسط الملعب بدلًا من مروان أزرقان، لكن الأداء الهجومي للفريق لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، خصوصًا في ظل غياب المهاجم الصريح بعد طرد علي مبخوت. وانتظر النصر حتى الدقيقة 65 ليهدد مرمى القادسية، بتسديدة قوية من أقدام الهولندي ليروي فير، تألق في التصدي لها حارس المرمى خالد الرشيدي.

ولعب الفريق الكويتي بطريقة دفاعية طيلة الشوط الثاني، وأحكم غلق المساحات أمام النصر، لينجح في النهاية في حسم نتيجة المباراة لمصلحته قبل موقعة الإياب.