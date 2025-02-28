شباب الأهلي يفوز على بني ياس بهدفي رينان ويوري ويعزز صدارته لدوري المحترفين

حافظ شباب الأهلي على فارق النقاط بينه وبين مطارده المباشر الشارقة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، سجلهما رينان فيكتور ويوري سيزار في الدقيقتين 26 و84 من عمر اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد راشد في ختام الجولة 18 مساء اليوم. وشهد اللقاء إضاعة سردار أزمون ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 45، ليصل "الفرسان" إلى 47 نقطة، معززًا موقعه في المركز الأول، وبفارق 7 نقاط عن الشارقة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد "السماوي" عند 19 نقطة، وظل في المركز الحادي عشر.

وتألق حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، مبكرًا في تحويل كرة لبني ياس، حاول لازار ماركوفيتش تسديدها ساقطة خلفه في الدقيقة 4، إلى ركلة ركنية ببراعة كبيرة. ورد فهد الظنحاني، حارس بني ياس، بتصدٍّ بردة فعل رائعة لتسديدة كارتابيا في الدقيقة 12، ثم وضع رينان فيكتور فريقه شباب الأهلي في المقدمة بهدف من كرة رأسية قوية في الدقيقة 26، بعد ركلة ركنية لعبها كارتابيا من الجانب الأيمن.

وسدد خوان باوزا كرة قوية لبني ياس في الدقيقة 34، وحوّلها المقبالي إلى ركلة ركنية، وأخطأ دفاع بني ياس، ليخطف شباب الأهلي الكرة، ويتبادل ماتيوس ليما وسردار أزمون الكرة، ليسدد الأخير كرة اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 36. واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، لكن سردار أزمون أضاعها في الدقيقة 45 بعدما ارتطمت تسديدته بعارضة مرمى بني ياس.

وعاود الظنحاني تألقه في مطلع الشوط الثاني، بالتصدي لتسديدة لوكا المفاجئة في الدقيقة 46، وأنقذ بوغدان كرة خطيرة لبني ياس وأبعدها إلى ركلة ركنية قبل أن تشكل خطورة على مرمى فريقه شباب الأهلي في الدقيقة 59. وسجل لازار هدفًا لبني ياس، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 69.

وأنهى يوري سيزار على آمال بني ياس في العودة، بتسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 84، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة وصلته من زميله سردار، ليواصل "الفرسان" حصد نقاط مبارياتهم كاملة في دوري المحترفين.