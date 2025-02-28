الجزيرة ينتزع فوزًا ثمينًا أمام دبا الحصن في الزمن القاتل

حقق الجزيرة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه دبا الحصن 1-0 في الزمن القاتل من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، أهدر خلالها محمد النني، لاعب الجزيرة، ركلة جزاء تصدى لها سهيل عبد الله، حارس دبا الحصن، ببراعة. وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثانية نفذها فينيسيوس ميلو بنجاح في الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب بدل الضائع، لتمنح "فخر أبوظبي" فوزًا مهمًا رفع به رصيده إلى 30 نقطة، متقدمًا إلى المركز الرابع، بينما بقي دبا الحصن برصيد 10 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

وخلال اللقاء، نجح الجزيرة في فرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، ليضطر الفريق الضيف إلى التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. ورغم السيطرة، لم ينجح الجزيرة في صناعة هجمات خطرة على مرمى دبا الحصن، الذي لعب بدفاع متماسك. وكانت الفرصة الأبرز عن طريق نبيل فقير، من تسديدة مرت فوق العارضة بقليل، بينما غاب "الحصناوي" تمامًا عن صناعة الفرص.

وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه مع تحسن في أداء دبا الحصن، الذي كاد أن يحرز هدف التقدم عن طريق مهاجمه ميدانا، الذي استغل السهو الدفاعي وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن، فيما امتلك الجزيرة فرصة التقدم بهدف من ركلة جزاء ارتكبها علي الظنحاني في الدقيقة 69، ونفذها محمد النني، لكن سهيل عبد الله، حارس دبا الحصن، تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة نشاطًا مكثفًا في الشق الهجومي من الفريقين، للفوز بالنقاط الثلاث، بعد أن أجرى المدربان عدة تبديلات. وتألق ستوجان ليكوفيتش، حارس الجزيرة، في إبعاد هدف من ضربة رأسية للاعب نيكسا، فيما واصل سهيل عبد الله تألقه في حماية عرين دبا الحصن، بإبعاد تسديدة نبيل فقير إلى ضربة ركنية. وفي الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب بدل الضائع، أحرز فينيسيوس ميلو هدف التقدم للجزيرة، وهو الهدف الوحيد في اللقاء، من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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