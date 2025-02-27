البطائح يعزز موقعه في دوري المحترفين بتعادل سلبي مع كلباء

تعادل البطائح وضيفه كلباء دون أهداف مساء اليوم، على ملعب إستاد خالد بن محمد، في افتتاح ثاني أيام الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة، وكلباء إلى 22 نقطة.

وكشف البطائح عن رغبة هجومية مبكرة وشكّل خطورة على مرمى منافسه، وتصدى سلطان المنذري، حارس كلباء، لتسديدة ألفارو دي أوليفيرا، وكرة رأسية من رافايل أنطونيو في الدقيقتين 7 و8، ورد كلباء بفرصتين خطيرتين في الدقيقة 25، عندما تألق إبراهيم عيسى، حارس البطائح، في تحويل رأسية لياندرو إلى ركلة ركنية، والتي تهيأت أمام مهدي قائدي، ليسدد كرة قوية، أبعدها مدافع البطائح بعد تجاوزها الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمرت محاولات الفريقين طوال الشوط الثاني بحثاً عن التسجيل، وتبادلا الهجمات التي افتقدت التركيز في اللمسة الأخيرة، وسدد سالم راشد كرة قوية لكلباء في الدقيقة 80، وأمسكها إبراهيم عيسى على مرتين، ولعب أوليفيرا كرة رأسية قوية وتصدى لها المنذري في الدقيقة 83، ونشط الأداء بعض الشيء في الدقائق الأخيرة، لكن بقيت الشباك نظيفة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، تُعتبر مكسباً مهماً للبطائح الذي عزز موقعه في المركز 12.