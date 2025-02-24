أبيض القدامى يودّع كأس الخليج بالهزيمة من عمان

خرج منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين من منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الكويت وتُختتم الأربعاء المقبل، بعد خسارته أمام المنتخب العماني بهدف دون رد، أحرزه إسماعيل العجمي، متصدر قائمة الهدافين برصيد هدفين. وتوقفت مسيرة الأبيض الإماراتي عند نقطتين، بينما رفع المنتخب العماني رصيده إلى 5 نقاط، متصدرًا المجموعة الأولى بانتظار نتيجة المواجهة بين الكويت وقطر، حيث يمتلك كل منهما نقطتين، وسيتأهل الفائز منهما إلى نصف النهائي المقرر إقامته غدًا على استاد جابر المبارك.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، عزز المنتخب البحريني حظوظه في التأهل بعد فوزه على نظيره اليمني بهدف دون رد، سجله طلال يوسف، ليرفع الأحمر البحريني رصيده إلى 5 نقاط ويتصدر المجموعة مؤقتًا. وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين السعودية والعراق، حيث يمتلك كلا الفريقين 4 نقاط، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل السلبي، سيتساوى المنتخبات الثلاثة برصيد 5 نقاط، ما سيدفع إلى الاحتكام إلى اللائحة الخاصة بالبطولة، التي تشمل معيار اللعب النظيف لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.