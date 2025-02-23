الجزيرة يهزم النصر ويرتقي إلى المركز الخامس

تغلبالجزيرة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليومعلى استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 17، ليرتقي إلى المركز الخامس بـ27 نقطة،فيما تراجع العميد إلى المركز السابع بـ26 نقطة.

نزلالنصر بثقله إلى الهجوم مبكراً واستحوذ على الكرة بنسبة 75% خلال العشرين دقيقةالأولى، وضغط بشكل مستمر على مرمى الجزيرة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة سيطرته. فيالمقابل، افتتح الجزيرة التسجيل من أول هجمة أوجدها الأرجنتيني رامون ميراز فيالدقيقة 22، ومنح الهدف انطلاقة جديدة للمباراة، حيث تراجعت سيطرة النصر، وأصبحالجزيرة يلعب بطريقة هجومية أكثر، ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق نبيل فقيرمستفيداً من هدية دفاع العميد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بثنائية نظيفة.

معبداية الشوط الثاني، قاد النصر سلسلة من الهجمات لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة،فيما تمكن الجزيرة من استغلال خطأ دفاعي آخر وأضاف الهدف الثالث بأقدام الفرنسينيسكينز كيبانو في الدقيقة 60، قبل أن يقلل العميد الفارق عن طريق علي مبخوت منركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم برأسية غلوبر ليما في الدقيقة 81.