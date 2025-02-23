"أبيض القدامى" يفرط في فوز مستحق أمام "الأزرق"

فرّط منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين في فوز مستحق على نظيره الكويتي خلال منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت وتُختتم الأربعاء المقبل، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأضاع إسماعيل مطر ركلة جزاء في الدقيقة 29، احتسبها الحكم السعودي سعود العذبة، لكن نواف الخالدي حارس الكويت تألق في التصدي لها، وبعدها بدقيقة، تعاطفت العارضة مع "الأزرق" وحرمت الأبيض من هدف محقق بعد تسديدة قوية من مطر.

وبهذا التعادل السلبي، رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين، وبذلك ستكون الجولة الأخيرة غداً حاسمة في تحديد بطاقتي التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعدما تساوت المنتخبات الأربعة في الرصيد نفسه (نقطتين لكل منتخب)، حيث يلتقي "الأبيض" الإماراتي مع عمان، بينما يتقابل الكويت مع قطر.