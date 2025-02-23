شباب الأهلي يفوز على العروبة ويوسع الفارق إلى 7 نقاط مع الشارقة

عزز شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 44 نقطة بعد فوزه ضمن الجولة 17 على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، على ضيفه العروبة بهدفين نظيفين سجلهما غويلهرم بالا في الدقيقة 54، وسردار أزمون في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ووسع "الفرسان" الفارق إلى 7 نقاط بينهم وبين الشارقة في المركز الثاني، الذي تجمد رصيده عند 37 نقطة، بعد خسارته أمام ضيفه البطائح بهدف وحيد سجله أناتولي بيرترند، وبقي العروبة في المركز 14 الأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، وعزز البطائح موقعه في المركز 12 بوصوله إلى 15 نقطة، ووسع الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين دبا الحصن في المركز 13 قبل الأخير.

وجاء الشوط الأول أقل كثيراً من المتوقع، خاصة من جانب شباب الأهلي الذي لم يقدم أداءه الهجومي المعروف، ووضحت الثقة الزائدة على لاعبيه في تناقل الكرة، والبطء في بناء الهجمات أمام تكتل دفاعي من العروبة، وأضاع سعيد عزت الله أخطر الفرص بكرة رأسية لشباب الأهلي في الوقت بدل الضائع، لكنها مرت بجوار القائم، ليخرج الفريقان بالتعادل دون أهداف في النصف الأول من المباراة.

وتحسنت الأمور في الشوط الثاني، وزادت تحركات وفعالية وسرعة لاعبي شباب الأهلي، لينجحوا في التسجيل في الدقيقة 54، بتسديدة من بالا بعد تمريرة وصلته من سردار أزمون داخل منطقة الجزاء، وارتطمت الكرة في طريقها باللاعب العروبة فيليب كيش وأكملت طريقها إلى الشباك، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي، وسجل منها سردار أزمون الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82، ولم تشهد المباراة أهدافاً إضافية ليحقق "الفرسان" فوزاً متوقعاً، ويسيرون في خطى واثقة نحو درع الدوري.