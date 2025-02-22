الوصل يتخطى عقبة العين بهدف ليما ويقفز للمركز الرابع "مؤقتاً"

تخطى الوصل عقبة ضيفه العين بهدف أحرزه فابيو ليما في قمة الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل، بعد مباراة متكافئة قدم خلالها الفريقان مستوى جيداً، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد مع بدايته الهدف الوحيد في اللقاء، والذي منح "الإمبراطور" الانتصار الثالث على التوالي في المنافسة ليقفز إلى المركز الرابع "مؤقتاً" قبل نهاية مباريات الجولة برصيد 27 نقطة، فيما بقي العين في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وتقاسم الفريقان السيطرة والأداء الهجومي في الشوط الأول، الذي ظهرت خلاله رغبة كل فريق في إحراز هدف التقدم، لكن التفوق الدفاعي كان حاضراً في إبعاد الهجمات وتأمين المنطقة الخطرة لكل فريق، ما أدى إلى غياب الفرص طوال الشوط باستثناء بعض المحاولات، منها تسديدة سفيان رحيمي مهاجم العين التي تصدى لها خالد السناني، وتسديدة أخرى من ليما لاعب الوصل في الدقيقة الأخيرة، والذي كان في مواجهة المرمى، لكن خالد عيسى بخبرة كبيرة أنقذ مرماه من الهدف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واختلف الحال مع بداية الحصة الثانية، التي شهدت تقدم الوصل بهدف أحرزه فابيو ليما بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 46، ما أدى إلى رفع درجات الحماس مع تقدم العين في الشق الهجومي، والذي أهدر نجمه سفيان رحيمي فرصة إدراك التعادل من هجمة سريعة لم يحسن التعامل معها في اللمسة الأخيرة، فيما ارتفع الأداء وسط لاعبي الوصل بعد أن ساهم الهدف في رفع روحهم المعنوية، وكاد فابيو ليما أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة مرت بجوار القائم، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من العين لتعديل النتيجة لكن دون جدوى.