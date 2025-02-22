عجمان ينتزع فوزاً غالياً ويؤزم موقف دبا الحصن في الدوري

حقق عجمان فوزاً غالياً على مضيفه دبا الحصن بهدف أحرزه مهاجمه وليد أزارو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، نجح عبرها الـ "برتقالي" في خطف 3 نقاط مهمة والعودة من جديد إلى معانقة الانتصارات بعد خسارتين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة متقدماً للمركز الثامن، فيما تأزم موقف دبا الحصن بعد تلقيه الخسارة الحادية عشرة في مشوار المنافسة، ليبقى في المركز الثالث عشر "قبل الأخير" برصيد 10 نقاط.

وخلال اللقاء الذي أدارته بنجاح الحكمة روضة المنصوري، شهد الشوط الأول تفوقاً لـ "برتقالي" الذي بادر بالهجوم وأجبر مضيفه على التراجع إلى المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، لتضيع عدد من الفرص حتى نجح وليد أزارو مهاجم عجمان في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 34 مستفيداً من الخطأ في العمق الدفاعي لدبا الحصن. وبعد الهدف، تحرر دبا الحصن من أسلوبه الدفاعي وبادل ضيفه السيطرة على الكرة بحثاً عن التعادل، دون أن ينجح في اختراق المنطقة الخطرة.

وفي الشوط الثاني، بدأ صاحب الأرض بتفوق واضح وقاد عدداً من الهجمات لإنقاذ موقفه، وحصل على عدد من المخالفات بالقرب من المنطقة الخطرة، دون أن يستفيد منها. وعلى الجانب الآخر، فإن عجمان حاول إضافة الهدف الثاني، وأهدر مهاجمه جونيور فليمنغز فرصتين محققتين في الجزء الأخير من اللقاء بعد شبه انفراد بالمرمى في الحالتين. وخلال الدقائق الأخيرة، رمى دبا الحصن بكل أسلحته الهجومية، وسدد لاعبه عليون ندور كرة قوية مرت جوار القائم بقليل، وكانت أبرز فرص دبا الحصن التي سبقت صافرة النهاية والتي أعلنت عن فوز عجمان بالنقاط الثلاث.