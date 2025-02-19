شباب الأهلي يعبر الوحدات للقاء الشارقة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ضرب شباب الأهلي موعداً مع الشارقة يومي 5 و12 مارس المقبل، في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الوحدات الأردني 4-3، في مباراتهما ضمن إياب الدور ثمن النهائي على ملعب استاد راشد مساء اليوم، وقبلها فاز "الفرسان" في لقاء الذهاب في الأردن بهدفين دون مقابل.

وأحرز أهداف الأهلي سردار أزمون هدفين في الدقيقتين 14 و84، وبالا وماتيوس ليما في الدقيقتين 80 و81، وللوحدات أوسينيو جاي ومهند سمرين في الدقيقتين 35 و71، وبوغدان لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74، وأضاع سردار ركلة جزاء لـ"الفرسان" في الدقيقة 54.

وطالت فترة جس النبض من الفريقين حتى الدقيقة 14، عندما لعبت ركنية لشباب الأهلي، وقابلها إيغور جوميز بكرة رأسية قوية، وردت من حارس الوحدات عبد الله الفاخوري، وتابعها سردار أزمون ووضعها في المرمى مسجلاً هدفاً أول لـ"الفرسان"، الذين أضاعوا فرصة هدف ثانٍ، بعدما غالطت كرة دفاع وحارس الوحدات وتسببت في دربكة، وحاول مؤنس دبور وسردار متابعتها في الدقيقة 21، قبل أن ينجح دفاع الوحدات في إنهاء خطورتها.

ولعب يوسف أبو الجزر كرة مقصية للوحدات وذهبت بين يدي حارس "الفرسان" حمد المقبالي في الدقيقة 31، وأدرك الوحدات التعادل بتسديدة قوية من أوسينيو جاي في الدقيقة 35، لترتطم بالعارضة وتكمل طريقها لتسكن شباك المقبالي الذي لا يُسأل عن الهدف، وتألق الفاخوري في التصدي لفرصة من دبور المنفرد في الدقيقة 41، بعد كرة وصلته بالخطأ من عامر جاموس لاعب الوحدات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وافتتح الوحدات الشوط الثاني بقوة، وسدد مهند سمرين كرة قوية في الدقيقة 47، وتصدى لها المقبالي بطريقة رائعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، وسددها سردار وتصدى لها الفاخوري في الدقيقة 54، وتمكن الوحدات من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 71، بعد مرور مهاري من مهند سمرين من بوغدان لينفرد بحارس شباب الأهلي ويضعها في الشباك، وتكفل بوغدان بتسجيل الهدف الثالث للوحدات في الدقيقة 74، بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد ركلة ركنية للفريق الأردني.

وأثار تقدم الوحدات حماس لاعبي شباب الأهلي، لينطلقوا بكل قوتهم الهجومية، ويسجل بالا الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من كارتابيا في الدقيقة 80، وأدرك ماتيوس ليما التعادل لشباب الأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، وأحرز سردار هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ"الفرسان" في الدقيقة 84.