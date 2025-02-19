النصر يلتقي مع القادسية الكويتي في نصف نهائي "أبطال الخليج" 4 مارس

تعادل النصر مع أهلي صنعاء اليمني (0-0) مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال الخليج، لينهي المرحلة الأولى في صدارة المجموعة الأولى بـ14 نقطة.

وضرب "العميد" موعدًا مع القادسية الكويتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، في نصف النهائي، الذي يقام من مباراتين ذهابًا وإيابًا، حيث تُقام مباراة الذهاب 4 مارس في دبي، والإياب 11 من الشهر نفسه في الكويت، فيما يلتقي الاتفاق السعودي متصدر المجموعة الثانية مع دهوك العراقي وصيف المجموعة الأولى.

دخل النصر بتشكيلة من الصف الثاني، ونجح في فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول، وأوجد عدة فرص سانحة للتسجيل، أبرزها تسديدة ناصر النعيمي التي ارتدت من القائم، والتي رد عليها أهلي صنعاء عن طريق حمزة محروس بتسديدة قوية من خارج المنطقة، تألق في التصدي لها حارس المرمى عبدالرحمن العامري، الذي ظهر لأول مرة في تشكيلة "العميد" بعد انتقاله إلى صفوفه من الجزيرة، وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول الذي شهد طرد حارس مرمى أهلي صنعاء.

في الشوط الثاني، تقدم الفريق اليمني بهدف سجله ورد فرحان في الدقيقة 65، لكن ألغته تقنية الفيديو بسبب خطأ ارتكبه حمزة محروس على محمد عبدالرحمن مدافع النصر، واستمر اللعب سجالًا بين الفريقين حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.