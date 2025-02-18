الوصل يخسر أمام الهلال السعودي ويلتقي السد القطري في ثمن نهائي الآسيوية

خسر الوصل أمام ضيفه الهلال السعودي 0-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة متوسطة الأداء نال خلالها «الزعيم» أفضلية الأداء والنتيجة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة «مجموعة الغرب»، وأنهى الوصل مباريات المرحلة برصيد 11 نقطة في المركز الخامس، ووفقاً لنتائج الجولة الأخيرة وترتيب المجموعة، يلتقي الوصل بالسد القطري في مرحلة ثمن النهائي.

بدأ الشوط الأول بأفضلية للوصل الذي سيطر على مجريات اللعب وضغط على مرمى الهلال الذي اضطر للتراجع إلى المنطقة الدفاعية، ولاحت فرصة هدف مبكرة للوصل في الدقيقة الثالثة من حالة انفراد لكايو بالمرمى، لكنه لعب الكرة في القائم. وشهدت الدقيقة 13 تغييراً في مجريات اللعب عندما أحرز ماركوس ليوناردو الهدف الأول للهلال، والذي نجح بعده في استرداد السيطرة والضغط على الوصل مع صناعة عدة فرص لم ينجح في استثمارها، دون أن تتوقف محاولات صاحب الأرض لتعديل النتيجة لكن دون جدوى.

وواصل الهلال تفوقه مع انطلاق الحصة الثانية وأضاف سريعاً الهدف الثاني الذي حمل توقيع الهداف سالم الدوسري في الدقيقة 49. وبعد عدة دقائق، نجح الوصل في تنظيم صفوفه من جديد وتقاسم الملعب مع ضيفه وسط تبادل الهجمات من الفريقين وضياع عدد من الفرص، منها تسديدة البديل علي صالح مهاجم الوصل التي مرت جوار القائم. وشهدت الدقائق الأخيرة تفوق الوصل الذي اجتهد لتعديل النتيجة لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.