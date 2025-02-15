صدارة ريال مدريد في خطر بعد تعادل مخيب مع أوساسونا بالدوري الإسباني

واصل ريال مدريد مسلسل إهدار النقاط في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأُجبر على التعادل 1/1 مع أوساسونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد، الذي قد يخطف الصدارة في حال فوزه على سيلتا فيجو في المباراة التي تقام بينهما في وقت لاحق من اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 15 عن طريق نجمه المتألق في الفترة الأخيرة ، الفرنسي كيليان مبابي، لكنه تعرض لنقص عددي في صفوفه لدى طرد لاعب الوسط جود بلينجهام في الدقيقة 39، بعدما بدا وأنه وجه عبارات غير لائقة لحكم المباراة خوسيه لويس مونويرا، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، كما تعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، للبطاقة الصفراء بعد اعتراضه على قرار طرد اللاعب الإنجليزي.

وفي الدقيقة 58 سجل أنتي بوديمير هدف التعادل لأوساسونا من ضربة جزاء، ليجبر ريال مدريد على التعادل الثاني على التوالي، ويستمر غياب الفريق الملكي، المنتشي بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي أوروبيا، عن الانتصارات في الدوري الإسباني للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارة أمام إسبانيول وتعادلين مع أتلتيكو مدريد وأوساسونا.