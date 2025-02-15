ثلاثية مرموش تقود سيتي للعودة للانتصارات بفوز كبير على نيوكاسل

افتتح عمر مرموش أهدافه مع مانشستر سيتي بتسجيل ثلاثية في غضون 13 دقيقة في الفوز 4-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد ليعود الفريق للانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وقدم فريق المدرب بيب جوارديولا لمحات من مستواه المعهود ليحصل على دفعة قبل أن يحل ضيفا على ريال مدريد في إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور 16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الخسارة 3-2 في إنجلترا الأسبوع الماضي.

ومنح مهاجم مصر التقدم لسيتي في الدقيقة 19 بعدما سيطر على تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون وأطلق تسديدة من فوق مارتن دوبرافكا حارس الفريق الزائر.

وعاد مرموش، المنضم من أينتراخت فرانكفورت في يناير ، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24 بتسديدة غيرت اتجاهها.

واختتم مرموش ثلاثيته في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من سافينيو بعد مجهود فردي رائع من الجانب الأيمن.

وأحرز جيمس مكاتي الهدف الرابع قبل ست دقائق من النهاية بعد ركلة ركنية.

ورفع سيتي، الذي خسر أمام أرسنال في الجولة الماضية، رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم للمركز الرابع. وظل نيوكاسل في المركز السابع ولديه 41 نقطة.