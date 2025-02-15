عمر مرموش يسطع في سماء «البريميرليغ» بهاتريك تاريخي أمام نيوكاسل (فيديو)

بأداء استثنائي، أعلن عمر مرموش عن نفسه بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله «هاتريك» مذهل في مرمى نيوكاسل يونايتد، يقود به فريقه مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة كبيرة خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

بدأت الحكاية عندما افتتح عمر مرموش رصيده التهديفي بقميص السيتي في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة أذهلت الحارس، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 24 بهدف يُظهر براعته وسرعته.

ولم يتوقف مرموش عند هذا الحد، فقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، عاد ليكمل ثلاثيته التاريخية في الدقيقة 33، ليصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتألق مرموش جاء بعد انتقاله المثير للجدل من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي في 23 يناير الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، مع 5 ملايين يورو إضافية كحوافز، ليصبح أغلى لاعب مصري في التاريخ.

هذا التألق يفتح الباب أمام مرموش ليكون أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، خاصة بعد أن بدأ أساسيًا في المباريات الأخيرة، ليؤكد أن هذه الصفقة لم تكن مجرد ضجة إعلامية، بل استثمار حقيقي في لاعب يمتلك مهارات استثنائية.

بهذه الثلاثية، كتب مرموش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مانشستر سيتي والبريميرليغ، ليُثبت أن الحلم الإنجليزي ليس بعيد المنال للمواهب العربية، ويمنح جماهير السيتي أملاً جديدًا في حسم الألقاب هذا الموسم.