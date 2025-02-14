الوصل يلحق الخسارة الأولى بالنصر على ملعبه منذ 15 شهرًا

ألحق الوصل الخسارة الأولى بالنصر على ملعبه تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر في دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16. ولم يخسر العميد قبل ذلك في مسابقة الدوري على استاد آل مكتوم منذ أكثر من 15 شهرًا.

وبهذا الفوز الثمين في ديربي بر دبي المثير، رفع الوصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، وقلل الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الرابع إلى نقطتين فقط.

جاءت بداية المباراة مفتوحة، وتبادل الفريقان الهجمات السريعة، وشهدت الدقائق الأولى صراعًا قويًا على الكرة، وتألق أحمد شمبيه حارس مرمى النصر بتصديه لعدة محاولات من جانب الوصل، منها ثلاث فرص متتالية، أبرزها رأسية علي صالح، ثم عرضية لعبها فابيو ليما وحولها شمبيه إلى الركنية.

ورد النصر بمحاولة خطيرة بواسطة علي مبخوت، الذي سدد في المرمى، لكن سفيان بوفتيني نجح في قطع الكرة قبل وصولها إلى الشباك. واستمر اللعب سجالًا بين الفريقين وسط حماس الجماهير، وكان كل منهما قريبًا من هز شباك الآخر، حتى حالف النجاح نيكولاس خمينيز، الذي انقض على الكرة وسط دفاع النصر ومررها إلى جواو بيدرو قبل أن يستلمها مرة أخرى ويسكنها الشباك في الدقيقة الـ42.

مع بداية الشوط الثاني، أشرك ألفريد شرودر، مدرب النصر، الثنائي أحمد جشك والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا بدلًا من هاريس سيفيروفيتش ومروان أزرقان، فيما دفع ميلوش، مدرب الوصل، باللاعب سالم العزيزي بدلًا من عبد الرحمن صالح.

وتواصل التنافس بين الفريقين على أشده، خاصة من جانب النصر، الذي نزل بثقله إلى الهجوم وأوجد عدة فرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، فيما لعب الوصل بحذر دفاعي من أجل الحفاظ على أسبقيته.