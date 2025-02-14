تعادل بطعم الخسارة للبطائح مع دبا الحصن

سقط البطائح في فخ التعادل أمام ضيفه دبا الحصن بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

رفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة محافظًا على مركزه الثاني عشر، فيما وصل دبا الحصن إلى 10 نقاط، وظل في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

شوط أول مثير وأهداف متبادلة

بدأت المباراة بإثارة كبيرة، حيث باغت دبا الحصن أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 3، بعد تمريرة عالية ساقطة من حمدان الكمالي اخترقت دفاع البطائح، لينفرد ميدانا بيجنا بالحارس درويش محمد، ويمرر الكرة بمهارة إلى الشباك، معلنًا تقدم دبا الحصن.

ورد البطائح بقوة، وأدرك التعادل في الدقيقة 23 عبر رأسية متقنة من أديلسون ألبيرتو، بعد ركلة ركنية نُفذت بإتقان وسط ارتباك دفاع دبا الحصن.

واصل البطائح ضغطه، ونجح في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما تابع أناتولي كرة مرتدة من حارس دبا الحصن سهيل عبد الله، بعد رأسية قوية من ألفارو دي أوليفيرا، ليعيدها أناتولي إلى الشباك، منهياً الشوط الأول بتقدم البطائح 2-1.

شوط ثانٍ متوتر وهدف قاتل لدبا الحصن

في الشوط الثاني، استمر تبادل الهجمات بين الفريقين، وتألق الحارسان في التصدي لعدة فرص خطيرة، خاصة حارس دبا الحصن سهيل عبد الله، الذي تصدى ببراعة لتسديدة قوية من ألفارو دي أوليفيرا في الدقائق العشر الأخيرة، وحرم البطائح من تسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 95 (الوقت بدل الضائع)، خطف البديل عليون ندور هدف التعادل القاتل لدبا الحصن، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء.

وكاد البطائح أن ينتزع الفوز في اللحظات الأخيرة، إلا أن الحكم ألغى هدفًا له بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة للبطائح، الذي فرّط في انتصار كان في متناول يده.