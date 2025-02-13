العين يعزز موقعه بالمركز الثالث بفوز ثمين على كلباء في دوري المحترفين

حقق العين فوزًا مهمًا على ضيفه كلباء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وكوامي أوتون في الدقيقة 40، وكاكو في الدقيقة 43، بينما أحرز هدف كلباء الوحيد مهدي قائدي في الدقيقة 53.

بهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 29 نقطة، معززًا موقعه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كلباء عند 21 نقطة، محافظًا مؤقتًا على مركزه الثامن في ترتيب الدوري.

الشوط الأول: تفوق عيناوي بثلاثية نظيفة

بدأت المباراة بإيقاع سريع من الفريقين، وكاد العين أن يتقدم مبكرًا بتسديدة قوية من إيريك في الدقيقة 6، لكن حارس كلباء سلطان المنذري تصدى لها ببراعة. وألغى الحكم هدفًا لكلباء سجله شهريار في الدقيقة 8 بداعي التسلل، بعد إشارة من الحكم المساعد.

وواصل العين ضغطه الهجومي، وسدد لاعبوه عدة كرات لكنها ذهبت ضعيفة بين يدي المنذري. وفي المقابل، تألق حارس العين خالد عيسى في التصدي لتسديدة مفاجئة من مهدي قائدي في الدقيقة 20، قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن منطقة الخطورة.

افتتح العين التسجيل في الدقيقة 23 عبر رأسية قوية من سفيان رحيمي، بعد عرضية متقنة من بندر الأحبابي. وكاد رحيمي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25، لكن تسديدته أبعدها المنذري إلى ركلة ركنية.

واصل العين تفوقه وعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 40، عندما ارتقى كوامي أوتون وسدد كرة رأسية قوية سكنت شباك كلباء. وبعدها بثلاث دقائق، أطلق كاكو تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث، لينهي العين الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني: كلباء يقلص الفارق ومحاولات دون جدوى

دخل كلباء الشوط الثاني باحثًا عن العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 53، من ركلة حرة مباشرة سددها مهدي قائدي، لتلامس يد الحارس خالد عيسى وتكمل طريقها إلى الشباك.

حافظ العين على إيقاعه الهجومي واستمر الأداء السريع، مع تبادل الهجمات بين الفريقين، إلا أن الشباك ظلت عصية على الفريقين لبقية دقائق اللقاء.

حافظ العين على تفوقه للمباراة الثالثة على التوالي، ليحصد نقاط المباراة كاملة ويعزز موقعه في صدارة المنافسة خلف شباب الأهلي المتصدر والشارقة الوصيف، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.