الكويت تعلن قائمة «الأزرق» المشارك في أساطير الخليج



أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب الكويت للأساطير التي ستشارك في منافسات النسخة الأولى لبطولة أساطير الخليج المقررة إقامتها في الفترة من 20 وحتى 24 فبراير الجاري في ستاد على صباح السالم بنادي النصر وتمثل البطولة إضافة متميزة لبطولات كرة القدم الخليجية، لجمع أساطير اللعبة وإحياء ذكريات المنافسات التاريخية، كما تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي عبر مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وضمت قائمة الأزرق الدكتور عبيد الشمري - أحمد عجب - بدر حجي - مالك القلاف - وليد علي - يعقوب الطاهر - فهد عوض - جراح العتيقي - حسين حاكم - فرج لهيب - أحمد جاسم - حسين فاضل - جمال مبارك - عبدالرحمن الموسى - نهير الشمري - نواف المطيري - نواف الخالدي - صالح البريكي - خالد خلف - محمد جراغ، بينما اعتذر بشار عبدالله عن المشاركة وأيضاً صالح الشيخ.

ويبحث الجهاز الفني للأزرق الأساطير بقيادة الجنرال محمد إبراهيم عن إقامة ثلاث مباريات ودية للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين قبل خوض غمار البطولة كونها أصبحت بطولة رسمية سيسجل التاريخ من البطل.

وجاءت فكرة إقامة البطولة بعد موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، إذ كان مخططاً أن تقام هذه الدورة على هامش خليجي 26 التي حصل على لقبها منتخب البحرين، ولكن تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي الكويتي بجانب احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وحددت شروط البطولة أن يكون سنّ اللاعب 40 عاماً وما فوق، وفقاً للوائح التي أرسلت إلى الاتحادات المعنية، في حين أن التحكيم سيتولاه حكام سابقون من دول الخليج والمساعدون من الكويت، ومدّة المباراة ستكون 40 دقيقة، مقسّمة على شوطين، مدّة كلّ منهما 20 دقيقة، مع اعتماد نظام 11 ضد 11، والسماح بأن تكون التبديلات المفتوحة، ولن يتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في البطولة.

