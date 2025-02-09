الوصل يعود لمعانقة الانتصارات في الدوري على حساب دبا الحصن

عاد الوصل إلى طريق الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه دبا الحصن بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 15 من المسابقة. ونجح "الإمبراطور" في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين، بعد ثلاث جولات لم يذق فيها طعم الانتصار، حيث خسر مباراة وتعادل في اثنتين، ليحقق أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 21 نقطة متقدمًا إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

تفاصيل اللقاء

فرض الوصل سيطرته منذ صافرة البداية، وأجبر مضيفه على التراجع إلى مناطقه الدفاعية، معتمدًا على المرتدات التي نجح عبرها دبا الحصن في خطف هدف التقدم عن طريق ميدانا بيجنا في الدقيقة 31، مستفيدًا من خطأ الحارس خالد السناني. إلا أن الوصل تمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، عبر جواو بيدرو في الدقيقة 41، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني: تفوق وصلاوي وحسم متأخر

واصل الوصل تفوقه في الشوط الثاني، حيث نظم صفوفه وسط تراجع دبا الحصن، وبعد ضغط مكثف وإهدار عدد من الفرص، نجح الفريق في تسجيل الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو، الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 64. ولم ينتظر الإمبراطور طويلًا، حيث أضاف علي صالح الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 66، ليعزز تقدم فريقه.

ورغم تأخره، لم يستسلم دبا الحصن، حيث تمكن هيثم الجويني من تقليص الفارق برأسية متقنة في الدقيقة 83، مما أشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء. وكاد أصحاب الأرض أن يدركوا التعادل، إلا أن القائم حرمهم من هدف محقق قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز الوصل 3-2، ليعود إلى سكة الانتصارات بنقاط ثمينة.