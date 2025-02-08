شباب الأهلي يفوز على عجمان ويعزز صدارته لدوري المحترفين بفارق 4 نقاط عن الشارقة

عزز شباب الأهلي صدارته لترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد وصوله إلى 41 نقطة، بفوزه على ضيفه عجمان بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة 15 للمسابقة. وسجل أهداف شباب الأهلي كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وماتيوس ليما في الدقيقة 42، وبالا في الدقيقة 44، بينما أحرز روكي مارسيانو هدف عجمان الوحيد في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، وسّع "الفرسان" الفارق إلى 4 نقاط بينهم وبين صاحب المركز الثاني الشارقة، الذي خسر الخميس الماضي أمام مضيفه كلباء بنتيجة 1-2 في افتتاحية الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد عجمان عند 19 نقطة.

تفوق شباب الأهلي في الشوط الأول

سيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول، وأجرى تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 16 بخروج سعيد سليمان للإصابة، ودخول إيغور كوميس. وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد لمسة يد على لاعب عجمان ألكسندر فاسيلجيفك، ليسجل منها كارتابيا الهدف الأول في الدقيقة 38.

وأضاف ماتيوس ليما الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد تمريرة بينية رائعة اخترقت دفاع عجمان، قبل أن يعزز بالا تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 44، ليُنهي الشوط الأول متفوقًا بثلاثية نظيفة.

هدوء في الشوط الثاني وهدف شرفي لعجمان

في الشوط الثاني، حافظ شباب الأهلي على تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب، مستفيدًا من غياب ردة فعل عجمان، الذي واصل نهجه الدفاعي لتجنب تلقي أهداف أخرى.

وفي الدقيقة 82، كاد عبدالله عبدالعزيز لاعب عجمان أن يسجل، بعد أن راوغ بمهارة، لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي حارس شباب الأهلي حمد المقبالي. وفي الدقيقة 89، نجح روكي مارسيانو في إحراز هدف شرفي لعجمان، بعدما استلم الكرة ودار حول نفسه، قبل أن يسددها أرضية في الزاوية البعيدة لمرمى المقبالي، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 3-1.