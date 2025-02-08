العين يصعد إلى المركز الثالث بثنائية في مرمى البطائح

صعد العين إلى المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفوزه على ضيفه البطائح 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15. وفي المقابل، تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر. سجل للعين كاكو في الدقيقة 15 وسنابريا في الدقيقة 66، بينما أحرز هدف البطائح أحمد سليمان في الدقيقة 18.

الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة متوسطة المستوى، مع أفضلية نسبية للعين، الذي تفوق في عدد المحاولات الهجومية، وأضاع أكثر من فرصة، بينما بادل البطائح مضيفه الهجمات والفرص الضائعة. ونجح العين في تسجيل هدف السبق بعد سلسلة تمريرات بين رحيمي وكاكو، انتهت عند الأخير الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة، غالطت الحارس وسكنت الشباك.

إلا أن فرحة العين لم تدم سوى ثلاث دقائق، حيث أدرك البطائح التعادل سريعًا عبر أحمد سليمان، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يرها الحارس عيسى إلا وهي تهز الشباك. بعدها، سنحت للعين عدة فرص، أبرزها رأسية كوامي التي علت العارضة، وتسديدة بندر الأحبابي التي أبعدها الدفاع إلى ركنية. وفي المقابل، أضاع أنطونيو وجمعة وإديلسون فرصًا محققة للبطائح أمام مرمى العين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

بدأ البطائح الشوط الثاني بأداء أفضل وصنع خطورة واضحة على مرمى العين، حيث جاءت أبرز فرصه عبر أحمد خليل الذي سدد كرة علت العارضة. في المقابل، تصدى دفاع البطائح لمحاولات الاختراق التي قادها سفيان رحيمي، الذي كاد أن يسجل هدفًا برأسية مرت فوق العارضة بقليل.

ورغم محاولات العين التي افتقدت للدقة في العرضيات، نجح الفريق في التقدم مجددًا عبر ماتيو سنابريا، الذي استغل تمريرة مميزة، ليجد نفسه في وضع مريح، ويسدد كرة رائعة من زاوية صعبة داخل الشباك، معلنًا تقدم العين 2-1.

محاولات أخيرة

في الدقائق العشر الأخيرة، ضغط البطائح بحثًا عن هدف التعادل، حيث شكلت تحركات محمد جمعة على الجهة اليسرى بعض الخطورة، لكن دفاع العين بقي متماسكًا، إلى جانب تألق الحارس عيسى، الذي أبعد تسديدة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية، وينتهي اللقاء بفوز العين 2-1.