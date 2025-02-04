النصر يقلب الطاولة على ظفار بثنائية هاريس في "أبطال الخليج"

واصل النصر انتصاراته في مسابقة دوري أبطال الخليج، محققًا فوزه الرابع، والذي جاء على حساب مضيفه ظفار العماني بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة. وحملت ثنائية النصر توقيع مهاجمه الجديد، السويسري هاريس سيفيروفيتش، في الشوط الثاني، فيما افتتح السعدي التسجيل لظفار في الشوط الأول. وبهذه النتيجة، عزز العميد، الذي حجز بطاقة المربع الذهبي، موقعه في صدارة المجموعة الأولى بـ 13 نقطة، مقابل 4 نقاط لظفار في المركز الثالث، ويستضيف النصر أهلي صنعاء في 19 فبراير الجاري في ختام منافسات دور المجموعات.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، قليلة الفرص، وسرعان ما فرض النصر سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه فشل في اختراق دفاع فريق ظفار، الذي تراجع لاعبوه إلى وسط الملعب واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة. ورغم أفضلية النصر، نجح ظفار في افتتاح التسجيل عن طريق حمود السعدي في الدقيقة 38. وحاول العميد معادلة النتيجة، وأوجد بعض الفرص، إلا أنها لم تشكل خطرًا على مرمى ظفار.

في الشوط الثاني، نزل النصر بثقله إلى الهجوم مع دخول مروان أزرقان وعبد الله توريه، وضغط بشكل مستمر على دفاع ظفار، حتى نجح في إدراك التعادل من هجمة وصلت على إثرها الكرة إلى علي مبخوت، الذي مررها بدوره إلى هاريس سيفيروفيتش، والأخير أسكنها في المرمى في الدقيقة 59. وواصل النصر سيطرته على مجريات المباراة، وترجم أفضليته بهدف ثانٍ حمل توقيع هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 77، ليقلب الطاولة على الفريق العماني ويقدم أوراق اعتماده سريعًا في تشكيلة العميد.