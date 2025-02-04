شباب الأهلي يستعيد صدارة دوري أدنوك ويتوج ببطولة الشتاء

استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين وانتزع لقب بطولة الشتاء، بالفوز الذي حققه على مضيفه دبا الحصن بنتيجة 3-0، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12، والذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي.

جاءت المباراة فوق المتوسط، ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في حسم النتيجة، ليتربع على صدارة المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة على الشارقة، الذي تراجع إلى المركز الثاني حتى نهاية مباريات الجولة الـ14، فيما بقي دبا الحصن برصيد 9 نقاط في المركز قبل الأخير (الثالث عشر).

فرض شباب الأهلي سيطرته منذ بداية اللقاء، وشن هجمات مكثفة نحو مرمى دبا الحصن، الذي اعتمد على الأسلوب الدفاعي لحماية مرماه، مع اللجوء إلى الهجمات المرتدة. إلا أن شباب الأهلي نجح في ترجمة تفوقه بهدف أول أحرزه ماتيوس ليما في الدقيقة 25، بعد صناعة متقنة من المدافع سعيد سليمان، قبل أن يهدر الفريقان عددًا من الفرص، كان أبرزها تسديدة كارتابيا التي تصدى لها الحارس عادل أبو بكر.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي تفوقه، وعزز البديل سعيد عزت الله تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يفرض الفريق سيطرته الكاملة على مجريات الملعب، حتى تمكن ماتيوس ليما من إضافة الهدف الثالث والشخصي الثاني له في الدقيقة 74، ليحسم اللقاء وينهي آمال صاحب الأرض في العودة إلى المباراة.