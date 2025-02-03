الوصل يخسر بالأربعة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

خسر الوصل أمام مضيفه النصر 0-4 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة فوق الوسط تميزت بالحماس والإثارة، وتابعها جمهور غفير، نجح خلالها النصر في رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمّد رصيد الوصل عند 11 نقطة.

وخلال اللقاء، انتزع صاحب الأرض الأفضلية مع صافرة البداية، وكان الأكثر نشاطًا في الجانب الهجومي، لكنه اصطدم بتماسك دفاع الوصل، قبل أن يحرز علي الحسن هدف التقدم الأول في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من خارج الصندوق. وواصل بعدها النصر تفوقه، ونجح في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء نتجت عن ملامسة الكرة ليد المدافع سالم العزيزي، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونفّذها كريستيانو رونالدو بنجاح داخل الشباك، مضيفًا الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 44.

وتراجع المستوى في الشوط الثاني، مع محافظة صاحب الأرض على أفضليته، وتبادل الفريقان الهجمات التي وقعت في مصيدة التسلل من الجانبين، ولم يُكتب لها النجاح، مع وجود بعض المحاولات التي شكلت خطورة على الفريقين، حتى أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بضربة رأسية متقنة ألهبت حماس الجماهير في الدقيقة 78، ثم أضاف محمد فتيل الهدف الرابع في الدقيقة 88، والذي انتهت عليه مجريات اللقاء.