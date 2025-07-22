الهلال يكتسح المريخ في أول "ديربي" داخل السودان بعد الحرب

حقق الهلال فوزاً كاسحاً على غريمه التقليدي المريخ بنتيجة 4-0 في أول مباراة "ديربي" داخل السودان منذ اندلاع الحرب وذلك في ختام المنافسة الاستثنائية "دوري النخبة" التي نظمها اتحاد كرة القدم السوداني بهدف المحافظة على تمثيل الأندية السودانية في المنافسات القارية الافريقية، تقدم الهلال بثلاثية دون رد في الشوط الأول تبادل في تسجيلها محمد عبد الرحمن "الغربال" وعبد الرؤوف ومصعب مكين ثم أضاف عبد الرؤوف هدفاً شخصياً ثانيا ورابع لفريقه في الشوط الثاني، وبهذا الفوز يكون الهلال حسم لقب "دوري النخبة" لصالحه بفارق المواجهات المباشرة حيث تساوى الفريقان في رصيد النقاط "14 لكل منهما".