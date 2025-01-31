بني ياس يواصل حصد النقاط ويعبر الجزيرة بهدف ماركوفيتش

واصل بني ياس نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الثمين على مضيفه الجزيرة بهدف أحرزه أزار ماركوفيتش في الدقيقة 12 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من المنافسة، ليحقق "السماوي" فوزه الثاني على التوالي، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، فيما بقي الجزيرة برصيد 21 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

بدأت المباراة بأداء متوازن من الفريقين، مع تبادل الهجمات التي تحطمت تحت أقدام المدافعين، قبل أن ينجح بني ياس في ترجمة جهوده لهدف بواسطة أزار ماركوفيتش في الدقيقة 12، وهو الهدف الذي أشعل المواجهة، حيث حاول الجزيرة بعده تعديل النتيجة ونجح في التقدم نحو منطقة ضيفه الخطرة، لكنه لم يتمكن من تهديد مرمى فهد الظنحاني، بينما تحرك بني ياس من أجل تأمين تقدمه بهدف ثانٍ، لكنه اصطدم بتماسك دفاع صاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء متكافئًا بين الفريقين مع تفوق الجزيرة في السيطرة على الكرة بمنطقة وسط الملعب. ومع تقدم دقائق اللعب، نشط الجزيرة أكثر في الجانب الهجومي بعد عدة تبديلات أجراها الجهاز الفني في صفوفه، وشكّل ضغطًا على مرمى "السماوي"، الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية لحماية مرماه، واعتمد على الهجمات المرتدة بوجود يوسف نياكاتي في خط المقدمة، والذي أهدر فرصة إضافة الهدف من حالة شبه انفراد بالمرمى. كما تصدى القائم لضربة رأسية من أحمد فوزي مهاجم الجزيرة في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي، أعقبها صافرة النهاية بعد ضغط مكثف من الجزيرة.