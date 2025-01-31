النصر يهزم العروبة بثنائية وينفرد بالمركز الثالث

تغلب النصر على العروبة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين. وبهذا الفوز الثمين، انفرد العميد بالمركز الثالث، رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، فيما تعقدت وضعية العروبة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة وضغط هجومي متواصل من جانب النصر، الذي فرض سيطرة واضحة على العروبة وأوجد العديد من الفرص، أبرزها تسديدة قوية من عثمان بوسعيد، تألق في التصدي لها حارس المرمى راشد المشرخ في الدقيقة 11.

وكان النصر الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص المبكرة، ليواجه تكتلًا دفاعيًا قويًا من العروبة. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه النصر عن هدف التقدم، أعاد الهولندي ليروي فير الكرة إلى حارس مرماه أحمد شمبيه، الذي لم يحسن استلامها، لتسكن الشباك في الدقيقة 39، قبل أن ينجح مروان أزرقان في إدراك التعادل في الدقيقة 45+1.

واصل النصر اللعب بطريقة هجومية في الشوط الثاني، لكن العروبة كان الأقرب للتسجيل من هجمة انفرادية قادها عبد الله أنور، وتألق شمبيه في التصدي لها وإبعاد الكرة عن مرماه. ثم عاد النصر وفرض سيطرة مطلقة على المباراة، ترجمها عبد الله توريه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58. وأتيحت للعميد المزيد من الفرص، لكنه لم يحسن استغلالها.