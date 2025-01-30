كلباء يكسب نقطة التعادل أمام الوصل بعشرة لاعبين

تعادل الوصل وضيفه كلباء 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة فوق الوسط، خاضها كلباء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد لاعبه كايو جيرمانو بالبطاقة الحمراء، لكنه نجح رغم النقص العددي في إحراز هدف التقدم الأول من ركلة جزاء بواسطة مهدي قايدي في الدقيقة 61، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 80، التي شهدت هدف التعادل برأسية الوافد الجديد جواو بيدرو في أول مشاركة له بشعار "الإمبراطور".

وبهذه النتيجة، رفع كل فريق رصيده إلى 18 نقطة، مع أفضلية للوصل في جدول الترتيب بجلوسه في المركز السابع، بينما حل كلباء في المركز الثامن.

بدأ الفريقان المباراة بأداء متوازن دون وجود هجمات خطرة، مع أفضلية كلباء في الاستحواذ والانتشار حتى الدقيقة 16، التي شهدت طرد لاعبه كايو جيرمانو بالبطاقة الحمراء إثر احتكاك مع عبد الرحمن صالح، ما أدى إلى تغيير مجريات اللعب لمصلحة الوصل، الذي حقق تفوقًا واضحًا في السيطرة، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع ضيفه المتماسك، ما جعل كل فريق يعتمد على التسديد للنيل من الشباك. وكانت أبرز المحاولات عن طريق جواو بيدرو وآداما ديالو، فيما حاول "النمور" بتسديدة مماثلة من مهدي قايدي اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية.

وتواصل الأداء في الشوط الثاني بتفوق الوصل وتحركاته الهجومية، مع تراجع كلباء إلى الدفاع واعتماده على الهجمات المرتدة، التي نجح من خلالها في إحراز هدف التقدم بواسطة مهدي قايدي في الدقيقة 61.

وبعد الهدف، استشعر الوصل الخطورة، وأجرى مدربه ميلوش عدة تبديلات، لكنه لم ينجح في الاستفادة من النقص العددي في صفوف ضيفه، باستثناء التفوق في السيطرة دون القدرة على اختراق منطقته الدفاعية، بينما واصل كلباء اعتماده على المرتدات. وشهد الجزء الأخير من المباراة اندفاعًا كبيرًا من الوصل، الذي حاول إنقاذ موقفه بهجوم مكثف، حتى نجح جواو بيدرو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 80.

وبعدها، واصل كل فريق تحركاته، خاصة الوصل، الذي سعى لإحراز هدف التقدم، لكن دون جدوى، حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.