شباب الأهلي يفوز على البطائح ويعتلي القمة انتظارًا للقاء الشارقة ودبا الحصن

تصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 35 نقطة مساء اليوم، بالفوز على مضيفه البطائح 3-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الـ14 من المسابقة، بينما ظل البطائح في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويبقى الفريقان في مركزيهما إلى حين نهاية مواجهة الشارقة ودبا الحصن مساء غدٍ الجمعة.

وسجل أهداف شباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقتين 19 و2 من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، وبوغدان بلانيتش في الدقيقة 68، وأحرز هدف البطائح أفوني جونيور في الدقيقة 39 من عمر المباراة، التي شهد شوطها الأول هدفين ملغيين للبطائح بتدخل من تقنية الفيديو.

وتدخلت تقنية الفيديو مبكرًا لإلغاء هدف للبطائح سجله ديني بورجيس في الدقيقة 3، بداعي التسلل، وتدخل دفاع البطائح في التوقيت المناسب في الدقيقة 4، وأنهى فرصة خطيرة لشباب الأهلي، الذي انطلق لاعبه ماتيوس ليما بسرعته العالية، وتسلم تمريرة مؤنس دبور خلف المدافعين، وانفرد ووضع الكرة في شباك حارس البطائح في الدقيقة 19.

وتدخلت تقنية الفيديو مجددًا، وألغت هدفًا سجله البطائح في الدقيقة 28، لوجود خطأ على مسجل الهدف أناتولي بيرترند، ولكن عاد البطائح وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 39، عن طريق أفوني جونيور بعد هجمة بدأت من منتصف الملعب، بخطف الكرة من سعيد عزت الله، وتمريرة عرضية وسط تأخر من مدافعي شباب الأهلي في التغطية.

وحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من حارس البطائح درويش محمد على قدم مؤنس دبور، وأحرز منها ماتيوس ليما هدف شباب الأهلي والشخصي الثاني في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأجرى البطائح تغييرًا في بداية الشوط الثاني، بخروج حارس مرماه درويش محمد، ونزول الحارس البديل إبراهيم عيسى، وفرض شباب الأهلي الهدوء على رتم اللقاء، وخطف الهدف الثالث بعد ركلة ركنية لعبت عرضية عالية ومرت من الجميع لتجد بوغدان بلانيتش، الذي وضعها في المرمى بكل ثقة في الدقيقة 68، لينهي آمال البطائح في العودة بالنتيجة، وليواصل "الفرسان" حصد المزيد من النقاط والاستمرار في المنافسة على درع النسخة الحالية من الدوري.