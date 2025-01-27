رأس كايو تقود الشارقة لنصف نهائي الكأس الغالية على حساب السماوي

تأهل الشارقة إلى نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على بني ياس بهدف دون رد، سجله اللاعب كايو لوكاس بضربة رأسية رائعة وذكية في الدقيقة 78 من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات ربع نهائي المسابقة الغالية.

كان الشارقة الطرف المبادر هجومياً، إذ سرعان ما هدد مرمى بني ياس بتسديدة من الكوري الجنوبي شو يومين، ارتقى لها الحارس فهد الظنحاني وحولها إلى ركلة زاوية بعد مرور خمس دقائق. ونجح أبناء المدرب كوزمين خلال ربع الساعة الأولى في الاستحواذ على مجريات اللعب، لكن من دون نجاعة هجومية. وبعدها، دخل السماوي إلى أجواء المباراة وقاد أكثر من هجمة عن طريق الصربي لازار ماركوفيتش على الجهة اليسرى، والمالي يوسفو نيكتيه في العمق الهجومي، لكن من دون خطورة تُذكر، لتبقى النتيجة على ما هي عليه بالتعادل السلبي بعد مضي نصف الساعة.

وقبل عشر دقائق من انتهاء الشوط الأول، تنفس جمهور بني ياس الصعداء بعدما أطاح البرازيلي جويلهو بالكرة فوق العارضة وهو في مواجهة المرمى داخل منطقة العمليات. وبعد دقيقة واحدة، عاد اللاعب نفسه في محاولة منه للتعويض، ليسدد كرة خادعة من خارج المنطقة تألق حارس السماوي في التصدي لها وحولها إلى ركلة زاوية لم يستفد منها لاعبو الشارقة. ولم تشهد الدقائق المتبقية أحداثاً تُذكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع انطلاقة الشوط الثاني، هدد بني ياس مرمى الشارقة بعد انطلاقة ناجحة للاعب خميس الحمادي الذي توغل داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة بين يدي الحارس عادل الحوسني. وطالب لاعبو الشارقة بمخالفة عند حدود منطقة الجزاء بعد سقوط لوان بيريرا، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً. وعلت كرة رأسية لمهاجم السماوي نيكتيه عارضة المرمى بعد جملة تكتيكية رائعة. وبالمقابل، سدد كايو لوكاس الكرة بطريقة غريبة، لتمر إلى جوار القائم وهو في مواجهة مرمى الحارس الظنحاني.

الشارقة يتقدم

بحلول الدقيقة 78، تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق اللاعب كايو لوكاس، الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه لتغالط الحارس وتهز الشباك. واندفع السماوي للهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة، وضاعت له أخطر فرصة عندما مرت كرة عرضية أمام أعين اثنين من مهاجميه إلى الجهة المقابلة من الملعب. وأبعد ماجد حسن كرة كانت في طريقها للمرمى إلى ركلة زاوية. ولم تثمر جهود السماوي في الدقائق التالية للعودة، إذ حافظ الشارقة على تقدمه ومضى ليفوز بهدف دون مقابل.