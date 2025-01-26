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كرة القدم

الوصل يعبر كلباء بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء
الوصل وكلباء

البيان

حجز فريق الوصل مكانه في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بعد فوزه على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0 في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد نادي الشارقة.

افتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل للوصل في الدقيقة 42، برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من هاريس.
وعلى الرغم من محاولات كلباء للعودة إلى المباراة، إلا أن فابيو ليما نجح في إضافة الهدف الثاني بالوقت بدل من الضائع للمبارة، بعدما استغل عرضية رائعة من خيمينيز، ليضمن تأهل فريقه بجدارة.

بهذا الفوز، يؤكد الوصل جاهزيته للمنافسة على لقب الكأس، ويترقب مواجهته المقبلة في المربع الذهبي.