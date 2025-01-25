الجزيرة ينجو من ضغط العين ويحجز مكانه في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

انتزع الجزيرة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على العين بهدف أحرزه رامون ميريز في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل في مرحلة ربع النهائي، وذلك في مباراة متوسطة المستوى شهدت في دقائقها الأخيرة طرد برونو دي أوليفيرا من الجزيرة وكاكو من العين.

وخلال اللقاء، قدم الفريقان أداءً خالف التوقعات في الشوط الأول، الذي غابت عنه الهجمات الخطرة باستثناء بعض المحاولات الفردية التي لم يُكتب لها النجاح بسبب كثرة أخطاء التمرير وافتقاد التركيز. وحاول الفريقان في نهاية الشوط تنظيم الصفوف وخطف هدف التقدم عبر عدة هجمات تحطمت تحت أقدام المدافعين، مع تألق علي خصيف، حارس الجزيرة، في إبعاد إحدى الضربات الركنية، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وارتفع مستوى الأداء بعض الشيء في الحصة الثانية، التي شهدت تحسنًا في الجانب الهجومي. وأسفرت عن فرصة خطرة للعين انتهت بتسديدة من سفيان رحيمي، حولها محمد النني إلى ضربة ركنية. ورد الجزيرة سريعًا بقوة، عندما أحرز هدف التقدم في الدقيقة 58 بواسطة رامون ميريز، مما ساهم في تحسين الأداء أكثر. ومع تقدم دقائق اللعب، دفع مدرب العين بالثنائي لابا وإيريك لتعزيز صفوف فريقه بحثًا عن هدف التعادل، لكن الجزيرة لعب بتماسك دفاعي ونجح في حماية مرماه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.