شباب الأهلي يتجاوز عجمان إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

تأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مساء اليوم، بفوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في افتتاحية الدور ربع النهائي.

وجاءت المباراة هجومية من شباب الأهلي في شوطها الأول، ومثيرة وقوية في شوطها الثاني، حيث افتتح "الفرسان" التسجيل في الدقيقة 57 بواسطة ماتيوس ليما، وتعادل عجمان في الدقيقة 74 بهدف سجله ليذييري سيلفا، ثم أحرز مؤنس دبور الهدف الثاني والفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 75.

ومالت الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي في النصف الأول من اللقاء، ولاحت أخطر الفرص بتسديدة قوية من بالا في الدقيقة 25، بعد كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء تعامل معها بمهارة عالية، وحولها علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، بتصدٍ رائع إلى ركلة ركنية، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى نهاية الشوط الأول.

وواصل شباب الأهلي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني أمام تراجع دفاعي كامل من عجمان، ومرر مؤنس دبور كرة بينية إلى برنو كاسكاردو لينفرد، ولعب الكرة لحظة خروج الحوسني من مرماه في الدقيقة 54، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، لتضيع فرصة هدف محقق لشباب الأهلي.

وأثمر ضغط "الفرسان" عن هدف في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية من بالا ولمسة من ماتيوس ليما. وتخلى بعدها عجمان عن تكتله الدفاعي وحاول مبادلة منافسه الهجمات، ما تسبب بظهور مساحات خالية في خطوطه الخلفية، وحاول شباب الأهلي استغلالها لتعزيز تقدمه.

وأدرك عجمان التعادل في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم ليذييري سيلفا، لكن لم يحتفل عجمان طويلاً، إذ أعاد مؤنس دبور شباب الأهلي إلى المقدمة بهدف ثانٍ، بكرة رأسية جميلة في الزاوية البعيدة، بعد كرة عرضية من ريكلمي في الدقيقة 75.

وكاد ماتيوس ليما أن يسجل هدفاً ثالثاً لشباب الأهلي بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عجمان في الدقيقة 88، كما سدد بالا كرة قوية تصدى لها علي الحوسني في الوقت بدل الضائع، ليبقى تفوق شباب الأهلي قائماً حتى صافرة النهاية، ويحصل "الفرسان" على أولى بطاقات الوصول إلى المربع الذهبي للكأس الغالية.