الشارقة يعبر الوصل ويسترد صدارة دوري المحترفين سريعاً

نجح الشارقة في تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه الوصل بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة 16 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط استرد عبرها الشارقة سريعاً صدارة المنافسة بعد أن وصل إلى 34 نقطة، فيما بقي الوصل برصيد 17 نقطة في المركز السابع. وكانت المباراة قد شهدت طرد سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، في الشوط الثاني.

بدأت المباراة بحذر دفاعي واضح من الفريقين، انعكس سلباً على المستوى العام في ظل غياب الهجمات الخطرة وتركيز كل فريق على وسط الملعب، حتى نجح الشارقة في رفع مستوى اللقاء بإحراز الهدف الأول عن طريق كايو لوكاس في الدقيقة 16. أعقب الهدف صحوة هجومية في صفوف "الإمبراطور" لتعديل النتيجة مع تحركات الشارقة لإضافة هدف الأمان الثاني، لتشتعل المواجهة في ظل إهدار عدد من الفرص دون جديد حتى نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، عاد الوصل بتبديلين، حيث دفع مدربه بالثنائي علي صالح وخمينيز، اللذين احتفظ بهما على دكة الاحتياط. وساهم الثنائي في زيادة القوة الهجومية للوصل، دون توقف من جانب الشارقة الذي أجاد لاعبوه في الشقين الدفاعي والهجومي معاً. وتعرض الوصل لصدمة في الدقيقة 62 بطرد مدافعه سفيان بوفتيني بالبطاقة الحمراء. وعلى الرغم من النقص العددي، لم يتوقف الوصل عن الهجوم بحثاً عن هدف التعادل، فيما نجح الشارقة في حماية مرماه وقاد عدداً من الهجمات التي لم يستثمرها لاعبو المقدمة بطريقة جيدة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مهم وثمين للشارقة.