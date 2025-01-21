العين يعود إلى الانتصارات برباعية في شباك النصر

استعاد العين نغمة الانتصارات وسجل فوزًا كبيرًا على ضيفه النصر بنتيجة 4-1 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين. وبهذا الفوز، قفز العين إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على النصر الذي تراجع إلى المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

سجل أهداف العين كل من كاكو في الدقيقة 12، وسفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 24 و75، ومحمد عوض الله في الدقيقة 72، بينما سجل للنصر ناصر النعيمي في الدقيقة 89.

شهدت المباراة مفاجآت في تشكيلة الفريقين، حيث أبقى مدرب العين المهاجم لابا كودجو على دكة البدلاء إلى جانب متوسط الميدان بارك والظهير الأيسر إيريك. في المقابل، غاب عن تشكيلة النصر المهاجم المتميز عادل تاعرابت. ومع هذه المستجدات، بدأت المواجهة بسيطرة النصر على اللعب خلال الدقائق العشر الأولى دون أي خطورة تذكر على مرمى العين، إذ كان الاستحواذ سلبيًا مع غياب التركيز في إنهاء الهجمة.

العين يتقدم

دخل العين أجواء المباراة بصورة مثالية، حيث قاد هجمة منظمة عبر الظهير الأيسر سالموني، الذي مرر كرة عرضية أمام المرمى ليقابلها كاكو المنطلق من الخلف ويضعها بذكاء في الشباك، مانحًا فريقه التقدم. وبعد ذلك، بحث النصر عن هدف التعادل، لكن العين فاجأه بهدف ثانٍ عن طريق سفيان رحيمي، الذي تلقى تمريرة على الجهة اليسرى، وتوغل داخل المنطقة قبل أن يواجه الحارس ويسدد الكرة بمهارة في الشباك. ولم تنجح محاولات لاعبي النصر لتقليص الفارق، حيث حافظ العين على تقدمه وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو النصر للهجوم مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتقليص الفارق مبكرًا ثم البحث عن التعادل. وكما في الشوط الأول، استحوذ النصر على اللعب لكن دون فاعلية هجومية. في المقابل، تراجع العين إلى مناطقه معتمدًا على الهجمات المرتدة، وضاعت له عدة فرص قبل أن يضيف البديل محمد عوض الله الهدف الثالث، بعد مجهود فردي رائع من سفيان رحيمي الذي خطف الكرة من المدافع النصراوي وراوغ الحارس، ثم مررها لعوض الله الذي وضعها في الشباك، وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

رحيمي يعود

بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الثالث، عاد المتألق سفيان رحيمي ليهز الشباك مجددًا مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والرابع للعين. هذه المرة جاء الهدف بعد مجهود فردي من ماتيو سنابريا، الذي انطلق بالكرة من قرب منتصف الملعب، متجاوزًا الجميع حتى دخل منطقة الجزاء، ومررها للمهاجم المغربي الخالي من الرقابة، ليسددها بقوة في سقف المرمى.

قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي للمباراة، سجل ناصر النعيمي هدفًا للنصر ألغاه الحكم بداية بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت صحته، لينتهي اللقاء بفوز العين بنتيجة 4-1.