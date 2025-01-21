شباب الأهلي يفوز على الجزيرة ويصعد مؤقتاً إلى صدارة دوري المحترفين

صعد شباب الأهلي إلى قمة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً حتى نهاية مباراة الوصل والشارقة مساء غدٍ الأربعاء، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة بفوزه على ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة 13 للمسابقة، التي توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة بعد تلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم.

افتتح كارتابيا التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 36، وأدرك الجزيرة التعادل عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 38، ثم سجل لوكا ميليفوجوفيتش الهدف الثاني لـ"الفرسان" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وشهدت المباراة طرد يوري سيزار لاعب شباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

التزم الفريقان بالأداء الحذر أغلب فترات المباراة، وتعرض مهاجم شباب الأهلي سردار أزمون للإصابة مبكراً، لكنه تحامل على نفسه رافضاً التغيير حتى الدقيقة 13، عندما استسلم ليغادر الملعب وينزل ماتيوس ليما بديلاً. وأضاع يوري سيزار فرصة سهلة لافتتاح التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 17، عندما تهيأت أمامه كرة وهو على بعد ياردات من المرمى، ولعبها مباشرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف للجزيرة بداعي تسلل رامون ميراز في الدقيقة 26. كما تصدى القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي لرأسية من فينيسيوس ميلو في الدقيقة 34. ورد "الفرسان" بقوة بتسجيل هدف في الدقيقة 36، عندما مرر مؤنس دبور كرة ساقطة خلف المدافعين إلى كارتابيا، الذي سددها مباشرة وتصدى لها علي خصيف حارس الجزيرة، لكنها ردت إلى كارتابيا ليعيدها إلى الشباك.

وعاد الجزيرة سريعاً في الدقيقة 38، عندما مررت ركلة حرة إلى خليفة الحمادي ليواجه حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، ويسجل هدف التعادل لـ"فخر أبوظبي". ونجح شباب الأهلي في العودة إلى التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية لعبت ومررت بكرة رأسية إلى لوكا ميليفوجوفيتش ليضعها في الشباك.

مال الأداء إلى الهدوء في الشوط الثاني، ولم تكن هناك الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل سوى تسديدة نبيل فقير للجزيرة، والتي تصدى لها حمد المقبالي بشكل رائع في الدقيقة 61. وطُرد يوري سيزار لاعب شباب الأهلي بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، التي انتهت لمصلحة شباب الأهلي، ليخرج بنقاطها كاملة ويؤكد إصراره على السير بخطى ثابتة نحو المنافسة بقوة على درع دوري موسم 2024-2025.