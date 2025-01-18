الوصل يُسقط السد ويتوج بالسوبر الإماراتي القطري

توج الوصل بدرع السوبر الإماراتي القطري، بعد فوزه على السد القطري بهدف نظيف سجله نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 53 من المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة. ويعد هذا اللقب الثالث للأندية الإماراتية على حساب الأندية القطرية في هذه البطولة، بعد تتويج شباب الأهلي والنصر على حساب الريان وقطر على التوالي. وشهدت المباراة حالة طرد للاعب السد القطري حسن الهيدوس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله بدا الوصل أكثر رغبة في الوصول إلى المرمى عبر محاولات مستمرة، بدأت بتسديدة السويسري هاريس سيفيروفيتش التي تحولت إلى ركلة زاوية لم تسفر عن شيء. بعدها عاد اللاعب نفسه ليهدد المرمى السداوي بتوغله داخل المنطقة، لكن المدافع عطال تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر عن مرماه. كما أضاع الكوري الجنوبي سيونغ هيون فرصة مواتية للوصل، عندما أطاح بالكرة فوق العارضة وهو في مواجهة المرمى تمامًا.

ورد السد القطري بهجمة على الجهة اليمنى انتهت إلى ركلة زاوية أبعدها الدفاع. بحلول الدقيقة 26، طالب لاعبو السد بركلة جزاء بحجة أن الكرة لامست يد المدافع سفيان بوفتيني، لكن الحكم الذي كان قريبًا من الواقعة أمر بمتابعة اللعب. تدخل الحارس سعد الشيب في اللحظة المناسبة ليبعد الخطر عن مرماه بعد انفراد هاريس بالمرمى.

عاد الوصل لتهديد مرمى السد عن طريق علي صالح الذي توغل في العمق وسدد كرة ارتطمت بمدافع السد وتحولت إلى ركنية لم تُترجم كما ينبغي. وفي اللحظات الأخيرة، برع حارس الوصل السناني في التصدي لتسديدة سداوية قوية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، باغت السد الوصل بهجمة سريعة وتسديدة قوية تصدى لها بيقظة الحارس السناني وأبعدها الدفاع. ورد الوصل بهجمة عن طريق علي صالح الذي سدد كرة تجاوزت الحارس لكن المدافع أبعدها قبل أن تصل لرأس هاريس.

تلقى نيكولاس خيمينيز تمريرة مثالية من هاريس، ليسددها مباشرة في المرمى، مانحًا الوصل هدف التقدم. أضاع هاريس فرصة تعزيز النتيجة بعد أن حول الكرة برأسه فوق المرمى، فيما أبعد الحارس سعد الشيب تسديدة قوية للمهاجم السويسري إلى ركلة زاوية. وسدد الجزائري آدم كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى السناني، الذي عاد للتألق مجددًا بإبعاد كرة خطيرة كانت في طريقها للشباك.

اندفع لاعبو السد للهجوم بحثًا عن هدف التعادل، لكن تألق الحارس السناني وصمود دفاع الوصل حالا دون تحقيق ذلك. كاد الكوري الجنوبي سيونغ أن يعزز تقدم الوصل بهدف ثانٍ، لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

في الدقائق الأخيرة، واصل السد هجماته في محاولة للعودة إلى المباراة، فيما استمر الوصل في التراجع للدفاع عن تقدمه. تألق السناني في إبعاد تسديدة خطيرة من مخالفة خارج المنطقة قبل النهاية بثلاث دقائق، ليحافظ على النتيجة كما هي حتى انتهاء المباراة، ويتوج الوصل بلقب السوبر بهدف دون رد.