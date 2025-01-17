النصر يُمطر شباك قطر بخماسية تاريخية في كأس السوبر الإماراتي القطري

تُوِّج النصر بطلًا لكأس السوبر الإماراتي القطري بتغلُّبه على نادي قطر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مساء اليوم على استاد آل مكتوم. سجل أهداف النصر علي مبخوت في الدقيقتين 13 و71، ومانولو غابياديني (45+3)، وعبد الله توريه (81)، وأحمد جشك من ركلة جزاء (88). فيما سجل بين مالانغو هدف نادي قطر الوحيد في الدقيقة 74. حضر المباراة جمهور نصراوي كبير، وشهدت قلعة العميد احتفالات استثنائية.

بهذا اللقب الجديد، رفع النصر عدد ألقابه إلى 20، مسجلًا عودته إلى منصة التتويج بعد غياب دام خمس سنوات، إذ حقق آخر ألقابه بفوزه بكأس الخليج العربي (أديب حاليًا) على حساب شباب الأهلي في 17 يناير 2020.

جاءت المباراة قوية وشهدت أداءً تكتيكيًا عاليًا من جانب النصر تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، الذي تعامل بذكاء مع مجرياتها، وبدا واضحًا أنه درس منافسه جيدًا وأغلق جميع المساحات أمامه. لعب النصر بأسلوب هجومي منذ البداية، وضغط على مرمى نادي قطر من خلال ثنائي الهجوم علي مبخوت ومانولو غابياديني، وأوجد فرصًا خطرة أبرزها تسديدة موسى نداي التي تصدى لها حارس المرمى قبل أن يُكمل مبخوت الكرة في الشباك بالدقيقة 13. وواصل العميد أداءه الهجومي، حيث قاد مبخوت هجمة انفرادية لكنه تباطأ في التسديد، ما أتاح للدفاع القطري إبعاد الكرة بعد أن مررها مبخوت لزميله مروان أزرقان في الدقيقة 20.

حاول الفريق القطري الرد بقيادة بيرسي تاو وبين مالانغو، إلا أن دفاع النصر، بقيادة الحارس أحمد شمبيه، تألق في التصدي للهجمات. كاد النصر يضيف الهدف الثاني من رأسية لعبها غابياديني لكنها مرت بجانب المرمى. في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ضغط نادي قطر هجوميًا بحثًا عن التعادل، مستعينًا بخبرة بيرسي تاو الذي تميز بتوغلاته من الأطراف، لكن دفاع النصر تعامل بشكل مثالي.

في الوقت بدل الضائع، قاد النصر هجمة سريعة بقيادة عادل تاعرابت الذي مرر كرة رائعة إلى غابياديني ليسجل هدفًا ثانيًا (45+3)، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم النصر بهدفين نظيفين.

مع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق القطري اللعب بأسلوب هجومي، وأوجد فرصًا عديدة، أبرزها رأسية بين مالانغو التي علت العارضة بقليل، وتسديدتين قويتين من كارلوس فينيسيوس، مرت الأولى بجانب القائم، بينما تألق أحمد شمبيه بتحويل الثانية إلى ركلة ركنية. أمام إصرار الفريق القطري، تراجع النصر للحفاظ على تقدمه واعتمد على الهجمات المرتدة.

أجرى المدرب شرودر تغييرات بإشراك عبد الله توريه وأحمد جشك، ما شكّل نقطة تحول في المباراة. قاد توريه هجمة سريعة من الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى مبخوت، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 71. قلص بين مالانغو الفارق في الدقيقة 74، لكن توريه أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 81، واختتم جشك مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 88.