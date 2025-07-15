تشيلسي الإنجليزي بطل العالم

توج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقاً، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وحسم تشيلسي اللقاء في شوطه الأول، بعدما سجل كول بالمر هدفين في الدقيقتين 22 و30، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 43.

ورغم محاولات الفريقين في الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة، ليحقق تشيلسي اللقب الثاني في تاريخه بكأس العالم للأندية، بعد تتويجه الأول في النسخة الـ18 من البطولة بنظامها السابق، والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2022.

وشهدت النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت على مدار 63 مباراة، تسجيل 195 هدفاً، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى عدد من الأهداف في تاريخ البطولة، حيث تم تسجيل 144 هدفاً في مرحلة المجموعات، مقابل 51 هدفاً في الأدوار الإقصائية.

وتصدر تشيلسي، البطل المتوج، قائمة الأندية الأكثر تهديفاً برصيد 17 هدفاً في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، فيما حل خلفه كل من باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، برصيد 16 هدفاً لكل منها. وفي المقابل، كانت أندية لوس أنجلوس الأمريكي، والترجي التونسي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأقل تسجيلاً، بهدف واحد فقط لكل منها.

وانعكس نجاح تشيلسي في التتويج بالبطولة على الجوائز الفردية، حيث حصد لاعبه كول بالمر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بالإضافة إلى فوزه بلقب الهداف بالمناصفة. فيما نال الحارس الإسباني روبرت سانشيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة.

وحصل ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما نال غونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد، جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، متفوقاً على الثلاثي أنخيل دي ماريا «بنفيكا البرتغالي»، وسيرهو جيراسي «بوروسيا دورتموند الألماني»، وماركوس ليوناردو «الهلال السعودي»، بفضل تمريرة حاسمة رجحت كفته في معايير التتويج.